Ponte del Serio acciaccato, via Cadorna a rischio paralisi

CREMA (1 febbraio 2020) - Ponte di via Cadorna malato. Quanto, però, non è ancora dato sapere. Di certo, le travi in ferro realizzate ai primi del Novecento — stando agli accertamenti in corso dal 20 gennaio da parte di un’azienda specializzata, la Mts engineering che opera su incarico del Comune — presentano vistose ferite provocate dal tempo. E mentre per altre tre settimane le arcate che scavalcano in Serio rimarranno percorribili unicamente in entrata in città, all’orizzonte potrebbero profilarsi lavori (anzi è assai probabile) e quindi ulteriori disagi per un nodo strategico della viabilità cittadina: da un rifacimento totale, a semplici accorgimenti di manutenzione. A giorni il responso sul futuro dello storico ponte, cento metri complessivi, percorso mediamente da tre milioni di veicoli ogni anno e che rischia di dover rimanere a mezzo servizio, se non bloccato, oltre la fatidica data del termine degli accertamenti.

