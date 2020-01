Sicurezza: più telecamere in paese, il Comune le noleggia

SPINO D'ADDA (31 gennaio 2020) - La videosorveglianza comunale va incrementata: con un investimento stimato intorno ai 40 mila euro (la cifra esatta sarà inserita nel nuovo bilancio, a cui la giunta sta ancora lavorando), il Comune vuole incrementare il numero di occhi elettronici attualmente in servizio: sono una quindicina, a cui se ne potrebbero aggiungere altri cinque o sei. Nessun acquisto in vista, però, ma la scelta di proseguire con la formula del noleggio delle apparecchiature, già sperimentata negli ultimi anni. Una continuità con quanto fatto dalla giunta Riccaboni nell’ultimo fase del suo mandato (era il 2015), quando l’allora amministrazione di centro destra scelse di non comprare le telecamere. I fondi serviranno anche per dossi e altri interventi di sicurezza.

