Allievi chef, nasce l’orto didattico bio e dai sapori antichi

SONCINO (31 gennaio 2020) - Gli allievi chef della scuola InChiostro i prodotti non li studiano più (solo) sui libri, adesso li vedono nascere addirittura nel cortile dell’istituto. L’ultimo futuristico e rivoluzionario progetto della scuola per piccoli cuochi si chiama infatti Orto Didattico e vede lo chef Ivan Gorlani, aiutato dagli altri docenti, coltivare verdure particolari, estremamente rare ed esotiche, appena fuori dalle aule per poi farle conoscere e toccare con mano agli studenti prima di servirli a tutti i soncinesi nel Ristorante Didattico. Ed è solo l’inizio: «In futuro – spiegano gli insegnanti – l’idea è quella di aprire l’orto anche ai bambini delle scuole vicine, per permettere loro di scoprire le bellezze della nostra terra, divertendosi e imparando».

