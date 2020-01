Vandalismi sulla strada per San Rocco

DOVERA (31 gennaio 2020) - Non si fermano più i vandalismi in paese. Tra gli ultimi episodi di inciviltà, i danni causati da ignoti alla staccionata lungo la strada che dal paese porta al santuario di San Rocco. Un’arteria poco frequentata, dunque chi ha agito potrebbe non essere stato visto. Tra chi ha segnalato l’accaduto, anche i consiglieri di minoranza della lista «Insieme per il nostro Comune». L’occasione per tornare a chiedere all’amministrazione di implementare la videosorveglianza e, dove possibile di impiegare anche le fototrappole.

