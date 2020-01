Prelievo multiorgano salva quattro vite

CREMA (30 gennaio 2020) - Il primo prelievo multiorgano (cuore, fegato e reni) dell’ultimo anno e mezzo, effettuato nei giorni scorsi all’ospedale Maggiore, è servito per salvare quattro vite di pazienti residenti a Padova e Milano. Il team, guidato dal chirurgo Carmine Troiano, ha proceduto nei giorni scorsi, dopo una fase preparatoria su un paziente cremasco di mezza età morto in rianimazione, dove era stato ricoverato settimane prima per gravi lesioni encefaliche.

