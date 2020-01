Piccioni e guano tra le lapidi

CREMA (31 gennaio 2020) - I mali del cimitero maggiore, sotto la lente dell’ex consigliere comunale d’opposizione Tino Arpini. E a emergere è una situazione, che lo storico commerciante con attività nel quartiere di Ombriano, definisce «indecorosa e indegna». E che merita tutto il mio sdegno». Arpini, attraverso una nota, assicura di dar voce a «molte segnalazioni: l’ultima in termini di tempo, quella fin troppo garbata di una signora, che quotidianamente pulisce la tomba della giovane figlia dal guano dei piccioni, non solo per il disgusto di saperlo presente sul luogo immagino a lei più caro, ma anche perché preoccupata del danneggiamento del marmo della lapide». Una situazione, quella prodotta dagli uccelli che trovano riparo tra i loculi e non solo, che già in passato era stata stigmatizzata.

