«Aziende fiore all’occhiello del territorio»

CREMA (30 gennaio 2020) - Continua il viaggio nelle aziende da parte del prefetto Vito Danilo Gagliardi. Questa mattina al centro delle visite del prefetto due imprese cremasche, eccellenze del nostro territorio. Il prefetto ha visitato la Omnicos - dei fratelli Domenico e Marco Cicchetti - e, successivamente, la Regi dell'imprenditrice Vittoria Cicchetti e del marito Alessandro Ratini. Si tratta di due importanti realtà produttrici specializzate nel settore della cosmesi.

L'incontro ha messo in luce il core business delle imprese che esportano il 90% della loro produzione, le prospettive future, le difficoltà del mercato che è in continua e veloce evoluzione ed è influenzato dalle mode. In particolare, il prefetto ha voluto conoscere queste realtà perché sono da considerarsi un valore aggiunto per il territorio. Imprese da portare come esempio ai tavoli con le istituzioni governative per ottenere servizi indispensabili e non più rimandabili per il territorio.

[OMNICOS: GUARDA IL VIDEO]

[OMNICOS: GUARDA LE FOTO]

[REGI: GUARDA LE FOTO]

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO