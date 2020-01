Ponte di via Cadorna, senso unico fino al 20 febbraio

CREMA (29 gennaio 2020) - Il ponte sul fiume Serio di via Cadorna resterà a senso unico fino al 20 febbraio, superando la scadenza dell’ordinanza comunale adottata per gli interventi propedeutici all’esame dell’infrastruttura.

Terminate le rimozioni delle parti in cemento non strutturali, è possibile procedere agli esami sul ponte per determinarne lo stato di salute e, in base a questo, eventuali futuri interventi. A seguito delle disamine eseguite, da una prima valutazione appare opportuno anticipare le verifiche sullo stato di manutenzione del ponte prima della riapertura al traffico regolare. La ditta Mts Engineering Srl, pertanto, effettuerà le necessarie indagini diagnostiche con scanner laser.

Fino al 20 febbraio (salvo aggiornamenti che potranno conseguire una volta concluse le indagini) restano in vigore senso vietato di marcia ai veicoli provenienti da Piazzale delle Rimembranze e diretti a Castelnuovo/San Bernardino, che svolteranno in Via IV Novembre; in senso contrario invece il ponte sarà ancora attraversabile, così come le corsie ciclopedonali.

“Seguendo un principio di prudenza - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Fabio Bergamaschi - abbiamo incaricato una società di ingegneria per lo svolgimento di indagini specialistiche sul principale ponte cittadino, sebbene ad una ricognizione visiva dello stesso non si palesassero criticità. Una prudenza ancora maggiore, ora che la rimozione del carter ha portato alla luce un'imperfetta conservazione degli elementi sottostanti, ci induce a seguire senza indugio le indicazioni degli specialisti. Senza allarmismi, ma la cautela è doverosa, in attesa di conoscere nel dettaglio lo stato dell'infrastruttura”.

