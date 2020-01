Tassa rifiuti, morosi. Giro di vite: «Li convochiamo»

DOVERA (30 gennaio 2020) - Il nuovo anno in Comune si è aperto con la tolleranza zero in materia di morosità della tassa rifiuti. In corso verifiche a tappeto per stanare chi non paga il dovuto, pur avendone le possibilità economiche, e far partire i solleciti. L’ente di piazza XXV Aprile è pronto anche a ulteriori passi, anche di tipo legale, in caso di reiterata evasione. Mancano ancora in numeri ufficiali, in merito all’ammontare complessivo della morosità. «Gli uffici stanno lavorando su questi dati – chiarisce il sindaco Mirko Signoroni – innanzitutto per individuare chi non ha versato la tariffa. Potremo essere precisi sui numeri nelle prossime settimane. Alla base di questa scelta c’è innanzitutto una volontà di giustizia sociale. Per colpa di pochi non è giusto che ci rimettano la stragrande maggioranza di onesti doveresi che pagano regolarmente le tasse. Siamo pronti a convocare in Comune i responsabili di questa situazione».

