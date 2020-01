Amianto eliminato da tutta la scuola media

TRESCORE (30 gennaio 2020) - Eliminare definitivamente ogni possibile traccia di polvere di amianto dalla pavimentazione della scuola media Manzoni. Questo lo scopo del progetto definitivo-esecutivo redatto dagli ingegneri Fabio Bettinelli e Fabrizio Gamberoni per la rimozione e la sostituzione della pavimentazione in resina di tutte e tredici le aule, della segreteria, della sala insegnati e dell’ufficio dello stabile di via Verdi.

Tracce di amianto, nella forma «Crisolito», erano state rinvenute nel 2015, a seguito di analisi condotte dalla ditta Biodata nella colla della vecchia pavimentazione in linoleum della scuola. Così il Comune, dopo aver ordinato la chiusura dell’edificio (con gli alunni trasferiti provvisoriamente in altre sedi), nell’ottobre dello stesso anno aveva affidato alla ditta Its l’intervento di rimozione del pavimento in linoleum con contestuale confinamento della sottostante colla «incriminata» sotto una nuova pavimentazione in resina che però ad inizio 2019 ha iniziato a rompersi in più parti.

Dall’analisi dei buchi e delle fessure che si sono formate in seguito alle rotture della resina effettuate dalla Water & Life Lab i valori di polvere di amianto sono risultati «inferiori al limite di rilevabilità analitica». I buchi e le fessure sono stati riparati ma c’è la possibilità che se ne creino altri e per essere del tutto sicuri che la salute di alunni, insegnanti e personale docente della Manzoni non corra rischi bisogna intervenire in maniera drastica, anche perché lo ha prescritto l’Ats. Da qui il progetto dei due ingegneri.

Ci vorranno 221.500 euro, soldi che l’amministrazione comunale di Trescore spera di ottenere per il 90% da un bando cui ha partecipato. La somma a carico dell’ente verrebbe pagata con mezzi propri di bilancio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO