Via Cavour, cadute: 'Colpa della strada, troppo dissestata'

CREMA (29 gennaio 2020) - «Abbiamo chiamato spesso l’ambulanza. Una volta una gamba rotta, un’altra i denti. Ma il motivo è sempre quello. Si inciampa nella pavimentazione disconnessa dei marciapiedi della via. Servirebbe intervenire. Segnaliamo questa situazione da anni». Il tratto in questione non è un tratto qualsiasi, ma la via Cavour, in pieno centro storico. E a segnalare il problema è una buona parte dei commercianti della zona. In particolare Maria Rosa Ferrari della gioielleria e Aldina Ferri, del negozio Aldi.

L’assessore alla Viabilità e ai Lavori Pubblici Fabio Bergamaschi precisa, in replica: «Predisporremo un’ulteriore verifica delle condizioni dei marciapiedi da parte dei tecnici, come già si sta facendo per altre zone, anche di quartiere, che richiedono attenzione. Poi si interverrà, coi fondi a disposizione, considerando le priorità, in base alle condizioni».

