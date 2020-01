Due furgoni divorati dalle fiamme, indagano i carabinieri

BAGNOLO CREMASCO (28 gennaio 2020) - Due furgoni bruciati contemporaneamente, nel medesimo parcheggio di una ditta di autonoleggio che si trova in paese: è quanto avvenuto l’altra notte, con l’allarme scattato intorno alle 23. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Crema, che sono riusciti a domare le fiamme nel giro di pochi minuti, evitando che l’incendio si propagasse. Praticamente distrutti i due veicoli. Per ora bocche cucite da parte dei carabinieri. Le indagini dei militari del nucleo investigativo, coadiuvati dai colleghi del Radiomobile di Crema e della stazione di Bagnolo, non tralasciano alcuna ipotesi: dal cortocircuito al dolo.

