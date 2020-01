Scontro tra un camion e un pick up, un ferito

CAPRALBA (27 gennaio 2020) - Paura questa sera poco dopo le 19 per uno scontro tra un pick up e un camion. Il conducente del furgone, un 42enne di Capralba, ha riportato contusioni non gravi mentre l'autista del mezzo pesante è rimasto illeso. I soccorsi si sono attivati con la massima urgenza e, per alcuni istanti, vista la parte anteriore del pick up andata quasi completamente distrutta, si è temuto il peggio. La dinamica è al vaglio dei carabinieri. Sul posto anche i vigili del fuoco.

