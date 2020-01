Robotica, First Lego League: grande colpo dei ragazzi di IoRobot

CREMA (27 gennaio 2020) - Grande risultato per gli studenti cremaschi del gruppo Io Robot nella gara First lego League (Ffl) di ieri a Genova. Sotto la guida dei tutor Donatella Tacca, Luca Pellegrino e Giovanni Locatelli il gruppo senior si è piazzato al primo posto per il progetto scientifico, premiati al ministero dell'Istruzione a Roma, mentre per la robotica le due squadre senior e junior si aggiudicano il quarto e quinto posto.

Il contest didattico di scienza e robotica, dedicato a squadre di ragazzi dai 9 ai 16 anni che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi con l'obiettivo di trovare soluzioni tecnologiche e innovative a problemi di interesse generale, quest'anno riguardava le Smart City con particolare attenzione all'accessibilità e alla sostenibilità dei luoghi dove viviamo. Ai ragazzi è stato infatti chiesto di inventare sistemi innovativi per risolvere problemi legati ai trasporti, all'ambiente o alle nuove costruzioni utilizzando i kit prodotti dall'azienda di mattoncini Lego che ha messo a punto, tra le prime, un comparto dedicato proprio all'automazione ad uso didattico.

La gara è stata complessa e competitiva, ma i ragazzi di Crema si sono posizionati egregiamente, grazie anche alla tenacia e collaborazione all'interno del team. Nella semifinale del nord-ovest si sono sfidate 44 squadre senior e 5 team junior e questo rende ancora più significativo il successo dei nostri ragazzi.