Borse lavoro per chi ha bisogno, Comune in campo

PANDINO (27 gennaio 2020) - Tirocini e borse lavoro – retribuite tra i 100 e i 300 euro – per dare un’occasione a persone che hanno bisogno di reinserisi nel tessuto sociale, oppure garantire un’opportunità a pandinesi con disabilità. Lo ha deciso la giunta Bonaventi, in continuità con quanto già fatto dalla precedente amministrazione comunale. «Le esperienze di tirocini risocializzanti e delle borse lavoro promosse negli ultimi anni – hanno spiegato i vertici comunali – come opportunità socio-occupazionali e di ri-inserimento sociale hanno dato l’opportunità a diversi cittadini pandinesi di sperimentarsi in un ruolo attivo nella comunità».

