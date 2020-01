Caos illuminazione al Voltini: multa in arrivo

CREMA (27 gennaio 2020) - Il potenziamento dell’impianto di illuminazione dello stadio Voltini non si farà entro i termini fissati dalla Federazione (primo febbraio). Sull’opera, annunciata un mese fa, è calato il silenzio. A scoperchiare la pentola e a portare alla luce (è proprio il caso di dirlo) l'attuale caos è Simone Beretta, consigliere comunale di Forza Italia.

Beretta fa riferimento all’atto con il quale la giunta abilitava la Pergolettese ad operare immediatamente, tenuto conto che il termine per l'adeguamento era appunto il primo febbraio, conferendole pieno titolo per gli interventi necessari. «Il modo in cui i nostri amministratori hanno gestito la questione è alquanto singolare. Prima hanno atteso mesi per mettersi in moto, poi hanno affermato che occorreva spendere 750 mila euro per aumentare i lux. Quindi si sono accorti che ne bastavano 300 mila, poi hanno pensato di fare un intervento minimo per tamponare l’emergenza, adesso si scopre che entro la scadenza non si farà nulla e che stanno cercando di evitare la multa da 50 mila euro».

