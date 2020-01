Ztl in centro, da lunedì accese le telecamere

CREMA (27 gennaio 2020) - L’ok del ministero dei Trasporti ha sbloccato una situazione di stallo che si protraeva ormai da mesi. Da lunedì 3 febbraio saranno attivi i varchi elettronici della zona a traffico limitato. Meglio precisare subito che non significa che scatteranno immediatamente le multe per i trasgressori. Ci sarà infatti una fase sperimentale: almeno un mese, eventualmente prolungabile. Cosa significa? In sostanza il Comune prende tempo per testare innanzitutto il sistema dei varchi che prevede la registrazione di tutti i veicoli che transitano negli otto accessi della ztl (piazza Garibaldi e nelle vie XX Settembre, Ponte Furio, Riva Fredda, Battisti, Mazzini, Matteotti e Tensini). L’assessore all’Ambiente e al Commercio Matteo Gramignoli, tra i promotori della rivoluzione tecnologica della Ztl, l’ha sempre detto: «Nessuna intenzione di sfruttare le telecamere per fare cassa, il principale obiettivo è ridurre la pressione di traffico nelle vie del centro storico, favorendo pedoni e ciclisti anche a salvaguardia dell’ambiente». Tutti i titolari di permessi per circolare all’interno della Ztl, hanno avuto in automatico i propri veicoli registrati nel sistema, dunque potranno continuare tranquillamente a farlo. Chi avrà bisogno di permessi temporanei dovrà richiederli alla polizia locale, che inserirà il numero di targa del veicolo, così che l’automobilista non incorra in sanzioni.

