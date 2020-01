Smog , il falò della merla a rischio cancellazione

SPINO D'ADDA (26 gennaio 2020) - Il tradizionale falò della merla, che il circolo Arci comunale ha in programma per venerdì 31, potrebbe saltare per colpa degli alti livelli di inquinamento atmosferico che da ormai un mese interessano la pianura padana. I vertici dell’associazione decideranno nell’immediata vigilia della serata. L’ok della polizia locale all’iniziativa, che si svolgerà nel cortile del circolo, è in subordine proprio alla situazione dell’inquinamento dell’aria. Il vicepresidente del circolo, Pierluigi Tamagni: «Agiremo in base alle disposizioni della Regione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO