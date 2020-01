Liceo Racchetti, nuova sede

CREMA (25 gennaio 2020) - Sarà il ministero dell’Istruzione a finanziare il progetto della nuova sede dell’istituto superiore Racchetti a San Bartolomeo dei Morti. L’idea dell’opera, presentata una decina di anni fa e mai decollata, si era bloccata appunto per il fatto che la Provincia, responsabile delle scuole di secondo grado, non aveva i fondi necessari (circa 350 mila euro) per avviare la fase progettuale. Il ministero si è dunque offerto di anticipare una parte del finanziamento, in modo che si possa finalmente procedere all'affidamento della progettazione. Inizialmente, si era sperato che i fondi potessero arrivare dal Decreto Genova, che stanziava soldi per completare le opere in cantiere. Così non è stato e per questo si è perso altro tempo. Il progetto del nuovo complesso scolastico per la sede unica del Racchetti, che possa ospitare 1.300 studenti, prevede che l’edificio venga costruito nella parte sud della città, in zona San Bartolomeo de Morti. L’intervento, del costo di 11.750.000 euro, comprende anche una palestra e rientra fra quelli vincitori del concorso ministeriale per realizzare le cosiddette Scuole innovative. L’obiettivo è appunto quello di realizzare un complesso scolastico innovativo da un punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzata dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall’apertura al territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO