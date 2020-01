"Poche multe elevate": Forza Italia si dissocia da Beretta

CREMA (25 gennaio 2020) - Il comitato provinciale di Forza Italia prende le distanze dal consigliere comunale Simone Beretta che, durante una conferenza stampa, aveva denunciato il sensibile calo di contravvenzioni elevate dalla polizia locale. L’aveva fatto producendo numeri e sottolineando le possibili negative ripercussioni sul bilancio comunale. «Nonostante sia stato eletto nel 2017 nella lista di Forza Italia - si legge nella nota diffusa — e tutt’oggi sia un componente a livello istituzionale del gruppo consiliare Forza Italia per Crema, Simone Beretta non rappresenta e non parla a nome di Forza Italia». «Il consigliere comunale — prosegue la nota — ha espresso una sua posizione personale che Forza Italia non condivide. Le sue affermazioni in merito al fatto che gli agenti di polizia Locale dovrebbero «produrre» più multe, non rientrano nella concezione di buona amministrazione che da sempre Forza Italia persegue. Il Comitato provinciale di Forza Italia ritiene che i bilanci comunali non si debbano reggere sulle multe date ai cittadini e non ci può essere alcuna relazione tra le multe comminate e il numero degli agenti di polizia locale in servizio».

