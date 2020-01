M5S, tre cremaschi nella nuova struttura organizzativa

CREMA (23 gennaio 2020) - Incarichi nazionali prestigiosi nel Movimento 5 Stelle per tre esponenti della nostra provincia. Si tratta dei Marco Degli Angeli (che sarà uno dei referenti tematici sul tema dell'innovazione), Christian Di Feo, uno dei nove referenti regionali della Lombardia che si occuperà di di formazione e coinvolgimento e Danilo Toninelli, responsabile delle campagne elettorali. I tre sono stati eletti facilitatori sulla piattaforma Rousseau. Dopo il passo indietro di Luigi Di Maio come capo politico del movimento, i pentastellati si stanno dando una nuova organizzazione in vista degli Stati generali in programma per marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO