Finto volontario Croce Rossa: attenzione, è un truffatore

CREMA (23 gennaio 2020) - Ormai da diversi mesi alla Croce Rossa di Crema pervengono segnalazioni riguardo la presenza di un sedicente volontario che propone kit di primo soccorso (astuccio contenente cerotti e garze) per raccogliere fondi a favore dell'associazione cremasca. L'uomo, circa 40enne, alto 1,70, vestito in abiti borghesi con una pettorina arancione di quelle che si usano in caso di emergenza stradale, si aggira in città e si qualifica come volontario CRI, chiedendo una donazione di 10 euro in cambio del kit, senza rilasciare naturalmente nessuna ricevuta. "Costui - spiega il presidente CRI Crema Rodrigo Pineda - non è tuttavia un volontario CRI e non è autorizzato a svolgere questa attività che, a tutti gli effetti, è una truffa da cui prendiamo le distanze. Croce Rossa svolge sì raccolte fondi ma le attività vengono programmate all'interno di altre manifestazioni (come ad esempio eventi di piazza), dove oltre allo stand è presente il gazebo con i volontari riconoscibili dalla divisa riportante sul petto e sulla schiena il nostro emblema. Nessun'altro, che si qualifichi come volontario CRI e che svolga attività di raccolta fondi da solo fuori dai centri commerciali, sul mercato, o porta a porta, è autorizzato a farlo".

Questo finto volontario si sposta a Crema tra il supermercato Famila di via Caponnetto, il supermercato Conad di via del Macello, il supermercato MD di via Stazione, piazza Garibaldi e via Mazzini/via XX Settembre, solitamente nel tardo pomeriggio/sera. L'ultimo avvistamento risale a lunedì pomeriggio, quando si trovava all'esterno del Famila. Della questione i vertici della CRI Crema hanno già avvisato le autorità competenti, sporgendo anche denuncia, e restando in continuo contatto con le Forze dell'Ordine per nuovi avvistamenti. "Chi venisse fermato da questa persona, o la vedesse intenta a vendere kit - concludono - è pregato di allertare subito il numero unico di emergenza 112, affinché riescano a intervenire tempestivamente le Forze dell'Ordine e venga messa la parola fine a questa truffa".

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO