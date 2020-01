Detenzione e spaccio di droga, arrestati due cittadini nordafricani

VAILATE (23 gennaio 2020) - Nel pomeriggio di ieri i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Crema hanno arrestato un 26enne residente in provincia di Bergamo e un 21enne incensurato, entrambi nati in Marocco. Nel corso di un servizio di controllo del territorio per la prevenzione di reati, i due nordafricani venivano notati dai militari mentre si aggiravano, a bordo di un’auto, nella zona industriale di Vailate. Gli uomini dell'Arma decidevano di sottoporli ad un controllo intimando al conducente di fermarsi. L’ordine dei carabinieri veniva ignorato e i due marocchini si davano alla fuga, durante la quale si liberavano di 6 dosi di cocaina del peso complessivo di 4 grammi. Prontamente inseguiti, venivano fermati nella via Salvo d’Acquisto di Vailate; la successiva perquisizione consentiva il rinvenimento di una somma di 510 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Gli arrestati sono stati trattenuti presso le camere sicurezza della Compagnia di Crema, in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO