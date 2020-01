Pronto soccorso al collasso: in un giorno 241 visite

CREMA (23 gennaio 2020) - Se 182 accessi giornalieri (media del 2019) sono un numero piuttosto alto per un pronto soccorso di un ospedale di una città di 35 mila abitanti – l’ospedale Maggiore serve un territorio con un bacino di utenza di 160 mila –, lunedì le capacità dello staff medico e infermieristico sono state portate addirittura al limite della sopportazione: il personale ha fatto miracoli per prestare a tutti assistenza. Nell’arco delle 24 ore, ben 241 persone si sono presentate al triage (l’accettazione) della struttura al piano interrato del nosocomio. Un record stagionale, anche se si sono già verificate giornate con enorme mole di pazienti che hanno messo a dura prova l’operatività del pronto soccorso. Tra il personale ieri c’era poca voglia di parlare in merito a quanto avvenuto. Lo stesso primario Giovanni Viganò si è limitato a spiegare che, fortunatamente, l’emergenza è rientrata ieri.

