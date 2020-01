Ponte di via Cadorna: chiuso in entrambi i sensi di marcia

CREMA (21 gennaio 2020) - I lavori propedeutici all’esame del ponte sul fiume Serio di via Cadorna hanno subìto una variazione a causa di sopraggiunte necessità di manovra in sicurezza delle operazioni in loco. Il mezzo idoneo perché dal ponte si possa estendere il braccio con cestello per i lavori sospesi sotto il ponte occupa uno spazio superiore a una sola corsia, perciò è necessario da giovedì 23 gennaio chiudere entrambi i sensi di marcia.

Per rispettare la ratio dell’ordinanza che determinava la modifica della viabilità, è stato deciso di far partire i lavori dopo le 9 del mattino, così da consentire nelle ore precedenti l’ingresso dai quartieri di San Bernardino e Castelnuovo verso il centro favorendo pendolari e studenti; dopo questo orario, l’inizio dei lavori comporterà la chiusura totale del traffico veicolare lungo il ponte. Resterà invece possibile attraversarlo nella corsia ciclopedonale. Dalle ore 17 si sospenderanno i lavori e il ponte tornerà ad essere percorribile in un unico senso: sempre quello dall’esterno verso il centro, mentre per chi proviene da piazzale Rimembranze si continuerà fino alla conclusione dei lavori – prevista per il 2 febbraio - a svoltare a destra in via IV Novembre.

