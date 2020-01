Cento domande per 4 alloggi

CREMA (22 gennaio 2020) - Un centinaio di domande per soli 4 alloggi popolari comunali disponibili nel 2019. Pubblicata nei giorni scorsi la graduatoria relativa agli aventi diritto alle case comunali con affitto calmierato – i canoni variano in base al reddito, ma difficilmente superano i 100 euro al mese –: prima della selezione e dell’assegnazione dei punteggi, in base ai criteri di legge, erano state ammesse solo le richieste di nuclei familiari o di singoli che si adattavano ai vani liberi. Decine, dunque, le domande di famiglie bisognose che non sono nemmeno state prese in considerazione dagli uffici comunali dei Servizi sociali in quanto composte da troppe persone (nuclei con tre o più figli) e dunque non idonee a essere ospitate in piccoli appartamenti. Dei cento ammessi, solo ai primi quattro verrà assegnato un alloggio popolare in città. In caso di rinuncia, il Comune procederà ovviamente a contattare gli altri aventi diritto, seguendo l’ordine di graduatoria. L’irrisoria percentuale di candidature che hanno ottenuto un alloggio, fa capire chiaramente quanto sia alta l’emergenza case popolari in città. Il Comune, intanto, corre ai ripari e appalta lavori di ristrutturazione di 29 appartamenti da ultimare entro fine anno.

