Lo spettacolo dei cigni nel canale Vacchelli

SPINO D'ADDA (21 gennaio 2020) - Uno spettacolo ammirato e fotografato da chi ha avuto la fortuna di essere in quei minuti a passeggio lungo il canale Vacchelli, quasi all’altezza del punto da cui nasce dall’Adda. Nei giorni scorsi, la famiglia di cigni che ormai da diversi mesi ha scelto l’area umida come casa, è stata fotografata in parata. Purtroppo, l’immagine è anche la conferma di come manchino i due esemplari investiti e uccisi la scorsa settimana sulla Paullese raddoppiata, nel tratto in direzione di Milano, dopo il cavalcavia di Vaiano.

