Sant’Apollonia, torna la tradizione

RIVOLTA D'ADDA (21 gennaio 2020) - Una tradizione che dura da quasi duecento anni e che continua a mantenere intatto il suo fascino. È la fiera agricola regionale di Sant’Apollonia di cui domenica 9 e lunedì 10 febbraio andrà in scena la centonovatanduesima edizione. La organizza il Comune con il patrocinio di Regione, Provincia, Associazione Nazionale Allevatori di Frisone Italiane, Parco Adda Sud ed Associazione Provinciale Allevatori e con il supporto di alcuni sponsor. Uno degli obiettivi è quello di incrementare la valenza agricola di questa manifestazione dando sempre più risalto al settore agroalimentare. Ecco quindi, nell’area della fiera del bestiame di via Masaccio, una decina di iniziative fra cui la mostra di cavalli spagnoli e di pony a cura dell’azienda agricola «Le Betulle», la mostra delle bovine di razza piemontese a cura dell’agriturismo «Alla Ribella», quella delle bovine di razza bruna a cura dell’azienda agricola «Milanesi», lo stand dell’Antica Macelleria Turba e le filiere agricole in esposizione a cura dell’amministrazione comunale. La cerimonia di premiazione, con la consegna del premio «Lamberto Grillotti» al miglior allevatore, concluderà la fiera.

