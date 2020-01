Pronto Soccorso al collasso: visitate 182 persone al giorno

CREMA (20 gennaio 2020) - Dieci per cento in più di accessi in quattro anni: dai 60 mila del 2015 ai 66.337 di fine dicembre 2019. Significano un continuo aumento del lavoro per il pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, che al momento conta 12 medici, compreso il primario Giovanni Viganò, e 32 tra infermieri e ausiliari. Evidente come la pressione, in alcune giornate, sia davvero difficile da gestire, nonostante sia stato incrementato il personale in servizio negli orari di punta, quelli compresi tra le 10 e le 18. Ne conseguono lunghe attese, anche di cinque-sei ore, per essere visitati. Non va però dimenticato che chi si reca in pronto soccorso spesso lo fa per malanni di poco conto che potrebbero essere seguiti dal curante: nell’ultimo anno i codici verdi sono stati ben il 76% (50.810) e i bianchi il 10% (6.669).

