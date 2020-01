Piscina addio, arrivano campi da calcio e tribuna

PIANENGO (20 gennaio 2020) - Addio all’ex piscina del Faro. Al suo posto sorgeranno tre campi da calcio, una tribuna e nuovi spogliatoi. Resterà un’area piscina, ma per i piccoli. Stando al progetto di recupero presentato al Comune dalla proprietà, queste sono le prospettive (o almeno l’ipotesi più accreditata) per uno dei siti storici di Pianengo. Le voci danno la cosa per fatta; in realtà non sono ancora state prese decisioni definitive, perché sono ancora nel pieno e in programmazione gli incontri con società sportive e associazioni che poi dovrebbero giocare una parte attiva nel progetto.

