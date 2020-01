Ztl, cartello errato in via Battisti: sostituito

CREMA (20 gennaio 2020) - Lasciava intendere che il divieto di accesso per i non autorizzati nella zona a traffico limitato fosse in vigore dalle 8 alle 18 dal lunedì al sabato. Invece, è l’esatto contrario: durante le ore diurne si può transitare, mentre dalle 18 alle 8 del mattino il passaggio è interdetto. Per questo motivo il piccolo cartello stradale posizionato nei mesi scorsi all’altezza del varco elettronico di via Battisti è stato sostituito dal Comune. Erano stati diversi i cremaschi che, nei giorni scorsi, avevano evidenziato come la cartellonistica traesse in inganno. Sollecitato da più parti, anche attraverso i social network, l’assessore Matteo Gramignoli, aveva chiarito che la cartellonistica esposta all’altezza del varco elettronico di via Battisti era stata autorizzata dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti, sottolineando anche che avrebbe comunque chiesto al tecnico comunale una verifica. Così è stato ed è stato deciso di sostituire il piccolo cartello che riportava l’indicazione «lunedì-sabato 8-18».

