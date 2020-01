Furti in serie nelle case, apprensione in paese

VAIANO CREMASCO (19 gennaio 2020) - Indagano i carabinieri di Bagnolo Cremasco – stazione competente anche per il territorio comunale – sui furti in serie avvenuti nei giorni scorsi in alcune abitazioni del paese. In particolare, i ladri sono entrati nella casa di due pensionati venerdì pomeriggio intorno alle 17: hanno approfittato del fatto che i due coniugi non fossero in casa. La razzia ha fruttato soprattutto oro e altri preziosi. I ladri sono poi entrati in una abitazione attigua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI E FOTO