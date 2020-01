Stadio Voltini, nuova illuminazione: giovedì il via ai lavori

CREMA (19 gennaio 2020) - Inizieranno giovedì 23 gennaio i lavori di potenziamento dell’impianto di illuminazione dello stadio Voltini. L’intervento si concluderà entro una settimana. A seguire, è previsto l’immediato collaudo, dopodiché ci sarà la verifica da parte di un ingegnere inviato dalla Lega Pro. Per regolamento, i lavori dovranno essere infatti completati entro il primo febbraio, pena un’ammenda di 50 mila euro. L’opera di manutenzione straordinaria si è resa necessaria per rispettare gli standard imposti dalla stessa Lega, che ha richiesto la presenza di 800 lux al posto dei 500 attuali. Rispetto a quanto era stato previsto alcune settimane fa, l’intervento sarà meno importante e soprattutto assai meno costoso (73 mila euro). In pratica, dopo l’ultimo sopralluogo effettuato, è stato deciso dai tecnici che non sarà possibile posizionare luci a led di nuova generazione, che avrebbero richiesto la sostituzione delle torri faro e dei cavi, per una spesa di 450 mila euro (in un primo momento si era parlato di 300 mila). Oltre ai costi elevati, non ci sarebbe stato neppure il tempo necessario per realizzare i lavori. La soluzione che verrà adottata, quindi, prevede la sostituzione delle attuali vecchie lampade, ormai dalla scarsa resa, con lampade nuove e l’aggiunta di ulteriori sette lampade per ciascuno dei quattro pali.

