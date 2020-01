Possesso ingiustificato di attrezzi da scasso, tre denunciati

ROMANENGO (17 gennaio 2020) - I carabinieri li hanno notati mentre a bordo di un autocarro Mercedes Vito si aggiravano con fare sospetto tra le varie aziende della zona industriale di Romanengo. Visti i militari, il conducente del mezzo tentava di allontanarsi, ma i carabinieri hanno immediatamente bloccato l'autocarro. Nel successivo controllo, i tre occupanti - un 39enne e un 41enne entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio e un 21enne incensurato, tutti di nazionalità rumena - venivano identificati e sottoposti a perquisizione personale, estesa al veicolo. Durante le perquisizioni i militari rinvenivano all’interno alcuni arnesi atti allo scasso, nello specifico due tronchesi, due cutter con relative lame, un seghetto per taglio ferro, da loro detenuti senza giustificato motivo, che venivano sottoposti a sequestro. I tre cittadini romeni, residenti nella Provincia di Cremona, venivano accompagnati presso gli uffici della Stazione di Romanengo dove venivano denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona per possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso.

