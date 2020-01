Fuori strada nella notte, in ospedale un 45enne

CREMA (17 gennaio 2020) - Fuori strada stanotte alle 4,30 in via Treviglio. Un 45enne di origine senegalese, alla guida di una Opel Astra Station wagon, ha perso il controllo dell'auto mentre affrontava la rotonda della Gronda nord. Proveniva da via Boldori: all'imbocco della rotatoria, la Opel è scivolata verso l'esterno della carreggiata e si è ribaltata in un canale irriguo a bordo strada. Nel fosso c'erano una decina di centimetri d'acqua. L'uomo è uscito da solo dall'abitacolo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri del Radiomobile di Crema. Il senegalese è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Ha riportato contusioni e sospette fratture.

