Ex tribunale: costi da verificare, parola alla Regione

CREMA (17 gennaio 2020) - Ci vorrà ancora tempo per capire se l’ex tribunale verrà occupato da alcuni servizi che l’Asst dovrebbe trasferirvi insieme ad altro operatore che ha interessi sempre nel settore socio sanitario. Perché tale è la destinazione di quell’area. Ci vorrà tempo perché ieri, al termine dell’annunciato incontro tra i vertici dell’azienda socio sanitaria territoriale, Comune di Crema e Fm Immobiliare, la decisione presa è stata di arrivare a una valutazione dei costi da sottoporre alla Regione. Il direttore generale dell’Asst Germano Pellegata ha, in sintesi, definito «positivo» l’incontro. Sul piatto il riuso dell’ex tribunale che la Fm Immobiliare, attraverso un accordo raggiunto con l’amministrazione comunale, intende gestire l’operazione per i prossimo 40 anni, versando un canone e ricevendo in cambio affitti da chi occuperà l’immobile vuoto dal settembre del 2013. All'incontro di ieri, oltre al direttore generale Pellegata ad altre figure apicali dell’Asst, erano presenti il sindaco Stefania Bonaldi con l'assessore Cinzia Fontana e lo staff di FM Immobiliare.

