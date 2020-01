Nuova promessa, cantiere aperto già a fine febbraio

CREMA (17 gennaio 2020) - La nuova promessa di Arianna Censi. Mercoledì, come riportato dal quotidiano La Provincia di Cremona e Crema, da più parti era stato polemicamente ricordato il terzo anniversario del suo primo annuncio (il 15 gennaio 2017 via Facebook), sull’imminente avvio dei lavori del raddoppio della Paullese – tratto dalla Cerca al rondò della Teem –: il giorno dopo ovvero ieri, il vicesindaco di Città metropolitana ha risposto snocciolato il crono programma del cantiere e garantendo che i lavori cominceranno a fine febbraio, dunque tra una quarantina di giorni. «La bonifica bellica è partita lunedì – ha spiegato Censi – la previsione è che questi lavori si protraggano per due o tre settimane, dunque indicativamente si concluderanno nei primi giorni di febbraio. Nel frattempo, entro fine mese verrà validato il progetto e per metà febbraio sarà approvato l’esecutivo. Significa che il cantiere vero e proprio prenderà il via alla fine del mese prossimo». Poi ci vorranno un paio d’anni per completare il raddoppio, eliminando così uno dei due semafori ‘tappo’ che si trovano tra Zelo e Paullo, quello per Conterico, oltre alla rotatoria del Silos. La strada a due corsie per ogni senso di marcia sarà dunque la prosecuzione dell’attuale raddoppio, costruito tra il 2009 e il 2011, tra Peschiera Borromeo e Pantigliate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO