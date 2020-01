Polizia locale, poche multe: scoppia la bufera

CREMA (16 gennaio 2020) - Normalmente è il contrario, e cioè quando viene evidenziata la mano pesante degli agenti di polizia locale: cittadini tartassati il titolo. La questione sollevata dal consigliere comunale di Forza Italia Simone Beretta va in senso opposto: in sintesi, troppo poche multe. Ma la denuncia, corredata da numeri, ha soprattutto lo scopo di porre in risalto i problemi legati al bilancio che la sensibile riduzioni di contravvenzioni potrebbe creare. In ogni caso, da qualunque parte la si giri, nel mirino finisce anche il lavoro del Corpo di polizia locale, comandato da Giuliano Semeraro.

«I soldi delle contravvenzioni — ha spiegato ieri Simone Beretta durante la conferenza stampa - pareggiano il bilancio nella parte corrente. Se il trend è questo vuol dire che gli agenti di polizia locale non 'producono'. La diminuzione degli incassi rischia di mettere il bilancio in difficoltà». Il consigliere comunale condenserà le anticipazioni fatte ieri in una interpellanza. «In base a quanto mi verrà risposto — incalza - prenderò atto che i cittadini di Crema sono diventati virtuosi e chiederò quindi che non vengano assunti altri agenti di polizia locale. Non ce ne sarebbe bisogno».

