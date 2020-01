Da Venezia per studiare gli affreschi del Barbelli

CASALETTO VAPRIO (16 gennaio 2020) - Da Venezia per studiare le bellezze artistiche di Casaletto Vaprio. Nella fattispecie, gli affreschi del Barbelli prossimi al ritorno nell’ex chiesa di San Giorgio, conosciuta da tutti in paese come "La chiesa vecchia”. Un motivo di vanto per il comune dell’Alto Cremasco che punta molto sulla valorizzazione del proprio patrimonio. Quello stesso patrimonio che Daniela Aleccia e Beatrice Menegaldo, due studentesse della facoltà di Beni Culturali presso l’università statale Cà Foscari della città lagunare, hanno deciso di fare oggetto di approfondimento, dedicando le rispettive tesi di laurea agli affreschi realizzati dal più grande pittore cremasco del Seicento, Gian Giacomo Barbelli, raffiguranti San Giorgio circondato da angeli e Santi.

