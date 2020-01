Scritte sui muri, Comune deturpato

CREMA (15 gennaio 2020) - Una delle scritte sembrerebbe legata a un lutto, essendo corredata da un dedica a pennarello per un amico che non c’è più, l’altra somiglia più a una firma, tipica di gang, le compagnie che vanno di moda oggi tra i giovanissimi. Dallo stile, piuttosto elaborato, l’autore potrebbe non essere un neofita, ma un graffitaro (writer) già esperto. Entrambe sono comparse dall’altra notte sulle colonne e sul muro del palazzo comunale, notate già ieri mattina di buonora dal personale comunale che si recava al lavoro e poi da molti di coloro che sono passati in piazza Duomo, percorrendo il portico che collega gli uffici dell’Orientagiovani con l’ingresso della sede della Pro loco e con l’accesso principale del municipio. Dovranno ora essere ripulite dagli incaricati del Comune.

