Vicolo latrina per cani: «Mettiamo una fototrappola»

VAILATE (14 gennaio 2020) - Vicolo Oriani come una latrina per cani. Per arginare il problema arriva la fototrappola. Dopo l’ennesima segnalazione, ricevuta attraverso i social network, Paolo Palladini, sindaco di Vailate, dichiara guerra a chi non raccoglie le deiezioni dei propri cani in quello che è il vicolo di collegamento pedonale fra via Verdi e la zona di piazzale Aldo Moro ed il centro del paese. Un luogo dove passano ogni giorno, specie il giovedì mattina, quando c’è il mercato settimanale, decine di persone, a piedi oppure in bicicletta (anche se le due ruote non potrebbero transitare, si chiude un occhio). In molti, nei giorni scorsi, si sono trovati la «sorpresina» sotto le scarpe. Gianfranco Colombo, pensionato, è colui che ha segnalato con più insistenza il problema al Comune. «Il caso più clamoroso – racconta egli stesso - è stato nei giorni scorsi, quando le deiezioni canine erano proprio dove ci sono le fioriere che restringono il passaggio. Impossibile evitarle. Uno schifo assoluto».





