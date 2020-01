Razzismo, i post anti sud Italia del consigliere comunale

ROMANENGO (13 gennaio 2020) - La chat su Facebook, seppur corredata da emoticon – faccine – all’insegna della risata e dell’ironia, lascia poco spazio ai dubbi. «Il Po una grande frontiera!», «un grande terremoto! Visita parenti chiudere frontiera prima del ritorno», infine «Lo pensavo 50 anni fa e non ho mai cambiato idea! Poi ci sono anche brave persone (molto rare)». Queste frasi le ha scritte un consigliere comunale di maggioranza (al governo del paese c’è una coalizione civica a a forte tradizione leghista) in uno scambio di battute con un amico. Sono ovviamente i meridionali a essere presi di mira. «Risalgono a un mese e mezzo fa circa, inizialmente non le avevo lette, non essendo amica di questa persona, recentemente me le hanno fatte notare». A portare alla luce quanto scritto sui social è Sabrina Badaoui, ex candidata dell’attuale lista di minoranza alle comunali della scorsa primavera. Una decina di giorni fa la 25enne studentessa di Data science a Milano, nata in Italia da genitori marocchini, aveva già denunciato via social una lettera con insulti razzisti recapitata da ignoti a una famiglia indiana del paese.

