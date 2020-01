Guerra ai mozziconi insieme a «Striscia la notizia»

PIANENGO (13 gennaio 2020) - No Mozziconi a terra: Striscia la notizia lancia la campagna nazionale, anche prendendo spunto dai cestini-quiz della Consulta giovani di Crema. E, primo paese sul territorio, Pianengo aderisce al progetto. Ma attenzione: non come iniziativa isolata e svincolata da altre politiche ambientali. E nemmeno dal nulla. Perché su questa tematica, sempre parlando di paesi, Pianengo è stato addirittura antesignano rispetto alla campagna nazionale. Da qualche anno, infatti, promuove un programma di azioni legate alla sensibilizzazione al rispetto ambientale e al senso civico. L’adesione all’iniziativa di Striscia, sarà ora quindi «nello specifico campo della lotta all’abbandono dei mozziconi, un modo per concretizzare ulteriormente uno degli aspetti del nostro impegno in questo senso», tiene a precisare il sindaco. Questo comporterà l’integrazione dei cestini per i rifiuti già esistenti con ulteriori contenitori dotati del portamozziconi; una campagna di sensibilizzazione con manifesti e e locandine, rendicontazione della situazione ogni tre mesi e anche un’originale versione delle lezioni in classe con gli studenti (già attive su altre tematiche).

