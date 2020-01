Si addormenta al volante e fa strage di fioriere

RIPALTA CREMASCA (11 gennaio 2020) - Un colpo di sonno, gli occhi che si chiudono e l’auto che va fuori controllo, sbanda, investe le fioriere e barriere che delimitano i marciapiedi lungo la via Roma. Poi invade la corsia opposta, e urta una porzione del muretto di cinta dell’abitazione che si affaccia sul tratto. Poi termina la sua corsa. L’autista, risvegliato dai ripetuti impatti, frena e ferma il mezzo. Lo scenario resta apocalittico ma, per fortuna, il guidatore esce illeso dal suo suv e nessun altro resta coinvolto nell’incidente. L’episodio si è verificato questa mattina, intorno alle 6.30, lungo la strada provinciale che taglia in due Ripalta Cremasca.

