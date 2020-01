Ancora in prognosi riservata le due donne ferite

CREMA (12 gennaio 2020) - Restano ricoverate in terapia intensiva – i medici si sono riservata la prognosi – all’ospedale di Cremona, le due donne ferite nell’incidente stradale di venerdì pomeriggio, avvenuto sulla tangenziale di Crema, nel tratto rettilineo compreso tra il cavalcavia di Ombriano e quello di Bagnolo. Entrambe di Bagnolo, una di 51 e una di 77 anni, erano a bordo di una Fiat Punto vecchio modello. La polizia stradale di Crema, intervenuta per i rilievi, ha ancora in corso le verifiche sulla dinamica. Sarà fondamentale per gli agenti poter sentire la donna che era alla guida, la signora di 51 anni.

