Cerchi casa? L'Orientagiovani diventa un'agenzia

CREMA (12 gennaio 2020) - Studenti fuori sede che frequentano il nuovo corso universitario di tecnico superiore della cosmesi, cominciato lo scorso novembre all’ateneo di via Bramante, ma anche adulti e famiglie in cerca di una sistemazione. A queste persone si rivolge il nuovo servizio «OrientalloggiCrema» promosso dallo sportello Orientagiovani del Comune. Rivolgendosi agli uffici di piazza Duomo gli interessati avranno la possibilità di consultare l’elenco di alloggi disponibili. Ma anche chi vuol proporre un appartamento in locazione, potrà inserirlo nella banca dati dello sportello. Insomma, l’Orientagiovani farà da mediatore tra domanda e offerta, il tutto a costo zero, sia per chi cerca casa, sia per chi offre una sistemazione.

