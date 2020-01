Gravissimo incidente in tangenziale: due feriti e traffico in tilt

CREMA (10 gennaio 2020) - Gravissimo incidente oggi alle 17 sulla tangenziale di Crema. Un frontale tra una Punto e una Kia, avvenuto in pieno rettilineo, tra il cavalcavia di Ombriano e quello della Girandola. Ferite seriamente due donne, una 51enne e una 71enne, entrambe trasferite in codice rosso in ospedale: una a Cremona e l'altra a Crema. La tangenziale è stata chiusa al traffico, per consentire l'arrivo dei soccorritori: due ambulanze, l'auto medica, i vigili del fuoco di Crema e la polizia stradale di Crema, i cui agenti si sono occupati dei rilievi. A supporto anche i carabinieri.

