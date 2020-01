Ponte di via Cadorna, dal 20 gennaio senso unico per lavori

CREMA (10 gennaio 2020) - Il ponte di Via Cadorna a partire dal 20 gennaio sarà soggetto a lavori per una prima fase di verifica della struttura. I lavori dureranno 15 giorni e sarà necessario interdire un senso di marcia per consentire in sicurezza le operazioni degli automezzi. È stato ritenuto opportuno agevolare l’ingresso in città, perciò sarà interdetto il senso di marcia in uscita dal centro: durante il periodo di lavori i veicoli provenienti da Piazzale delle Rimembranze dovranno svoltare verso Via IV Novembre. Viabilità pedonale e ciclabile sarà mantenuta.

“Un principio di precauzione deve sempre ispirare l'azione amministrativa”, commenta l’assessore ai Lavori pubblici e Mobilità Fabio Bergamaschi. “A maggior ragione l'attenzione deve essere elevata rispetto alla verifica della stabilità dei ponti, come tragicamente emerso dalla vicenda di Genova. Il ponte di via Cadorna è un'infrastruttura datata e al contempo cruciale della viabilità cittadina. Ci avvarremo delle migliori tecnologie per svolgere una radiografia dell'infrastruttura in ferro – da qui le operazioni dei prossimi giorni - certi che gli inevitabili disagi saranno compresi dai cittadini automobilisti. Ci muoviamo senza allarmismo, ma vigilando scrupolosamente”.

