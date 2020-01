L'ex Misericordia diventa polo per l'Alzheimer

CREMA (10 gennaio 2020) - Quasi una cittadella dell’anziano, che - se si vuole - in qualche modo richiama le ambizioni soprattutto politiche di qualche anno fa. È quella che sta prendendo forma in centro città e non, come si era ipotizzato in passato, in un’area attigua all’ospedale Maggiore. Fulcro è la Fondazione Benefattori cremaschi, che di fatto si «apre» alla città, dando così concretezza ai progetti elaborati dalla «vecchia» presidenza. Il merito va al nuovo consiglio di amministrazione presieduto da Bianca Baruelli, vice con la gestione di Paolo Bertoluzzi.

Tra le novità, il progetto di recupero dell’ex Misericordia, che già ospita alcuni alloggi protetti per anziani. Dentro quell’importante (anche come volumetria) immobile a ridosso delle mura venete e di fronte alla Benefattori, un centro per l’Alzheimer che, una volta realizzato, vanterà il primato in Lombardia.

Recupero importante anche dal punto di vista economico: cinque milioni di euro. Si punta da ottenere il finanziamento dalla Fondazione Cariplo attraverso la partecipazione al bando. Il progetto affidato ad uno studio di architettura cittadino, è già pronto. I fondi emblematici riservati alla nostra provincia portano la scadenza di aprile.

