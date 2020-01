In 30 al concorso ma nessuno riesce a passare

AGNADELLO (10 gennaio 2020) - Si presentano in trenta al concorso per un posto fisso ma non superano la prima prova d’esame. Tutto da rifare per il Comune di Agnadello nella ricerca di un nuovo impiegato per il settore dell’anagrafe. Nessuno dei trenta candidati che si sono presentati alla prima prova scritta del concorso pubblico per soli esami (non per titoli, quindi) indetto nell’ottobre 2019 dal Comune per la copertura di un posto di istruttore amministrativo a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato come dipendente dell’ufficio servizi demografici, inquadrato in categoria C e posizione economica C1, ha raggiunto il punteggio minimo di 21/30 utile ad essere ammesso alle prove successive. La prova in questione si è svolta lunedì 30 dicembre alle 14.

